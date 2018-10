RIETI - Ci si attendeva una risposta dal Real Rieti e la risposta, puntuale è arrivata. Sette gol al Latina per cancellare una settimana a dir poco “particolare” per gli amarantocelesti, chiusa con una grande prestazione contro il Latina.



Ci mettono poco gli amarantocelesti a sbloccare la partita con il gol del solito Kakà, bissato poco dopo da Chimanguinho. Un Latina subito alle corde risponde però con un gran destro di Lo Cicero, che fa 2-1 in un avvio scoppiettante. Il Real accusa il colpo per qualche secondo, poi torna a premere sull’acceleratore, e trova il 3-1 ancora con Kakà. Stavola è il Latina a sbandare e pochi secondi dopo Jefferson cala il poker. Prima della fine del primo tempo c’è gloria ancora per Chimanguinho, che cosi come Kakà fa doppietta e manda le squadre al riposo sul 5-1.

Lo spettacolo è anche sugli spalti, con gli ultras di Real Rieti e Latina che si fanno sentire, ma in campo non c’è storia, neanche nel secondo tempo. Il Real parte basso, cercando di gestire il ritmo, il Latina crea qualcosa ma è troppo poco. Ancora Kakà e un ottimo Matteo Esposito, firmano il definitivo 7-1. Il contatore per Kakà sale velocemente: per lui sono gol in tre partite di campionato, otto se aggiungiamo la doppietta in Coppa Della Divisione. Notte fonde per il Latina, tenuto a rapporto dalla curva a fine gara. Buona la prima per il duo Abati- Festuccia, in una serata diventata comunque storia.

IL COMMENTO DI MARCO ABATI

«Una vittoria meritata e questa serata dovrà rappresentare un punto di ripartenza. C’è tanto da lavorare, dobbiamo continuare a credere che questa è una squadra importante, ma dovrà dimostrarlo sul campo ogni giorno, esattamente come ha fatto stasera. La reatinità in questo gruppo speriamo possa rappresentare il vero valore aggiunto, al talento dei giocatori in campo».

IL TABELLINO

Real Rieti: Esposito, Stentella, Tuli, De Michelis, Chilelli, Chimanguinho, Joãozinho, Kakà, Giannone, Evandro, Garcia Pereira, Nicolodi, Jefferson, Rafinha. All.Festuccia

Lynx Latina: Mudronja, Aiello, Raimondi, Mannucci, Carlinhos, Battistoni, Cretella, Palmegiani, Pilloni, Lo Cicero, Sierra, Chinchio, Edu, Anas. All.Paniccia

Arbitri: Mazzone di Imola e Minichini di Ercolano

Reti: 1’05” Kakà, 2’07” Chimanguinho, 4’12” Lo Cicero, 15’04” Kakà, 16’20” Jefferson, 16’48” Chimanguinho, 9’35”st Kakà, 12’01” Esposito.

Note: ammoniti Lo Cicero, Tuli, Battistoni, Anas, Joãozinho e Edu.

