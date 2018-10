Ultimo aggiornamento: 12:10

RIETI - Controverso, discutibile, discusso, mai banale. Il Pietropaoli pensiero si è palesato dando come sempre mille motivi di dibattito e di spunto e, ovviamente, di polemica. La notizia è che sicuramente, a guidare il Real Rieti, ci saranno due allenatori reatini, Marco Abati e David Festuccia e stando alle parole del patron del Real Rieti lo saranno fino a fine stagione.La domanda allora sorge spontanea: perché non da subito questa scelta? Pietropaoli risponde cosi: «Ci avevo già pensato alla fine della scorsa stagione, quando avrei capito che non sarebbe continuata con Massimiliano Bellarte. In quel momento però Marco Abati mi aveva espresso delle perplessità a riguardo, allora ho percorso altre strade, ho avuto colloqui con alcuni allenatori e la scelta è ricaduta su Mannino».Si aprono nuovi scenari adesso, e sarà il campo a dire se le scelte fatte si dimostreranno giuste o sbagliate. Di sicuro sarà un Real Rieti diverso, inedito, guidato da due reatini, il che è ipotesi sicuramente suggestiva e affascinante, se anche sostenibile lo scopriremo solo vivendo, come si dice in questi casi.Ospite a Npc Tv ieri sera, il patron del Real ha dato numerosi spunti, come un «Micoli tornerà a Rieti»: «Non volevo mancare di rispetto a nessuno, si parlava dei giocatori a cui fossi maggiormente legato, e penso si sia capito che fosse una battuta in quel momento».Ci sono tanti argomenti sul piatto, tra i quali i rinnovi di Kakà e Jefferson, che sembrerebbero essere in arrivo. Farà discutere anche il suo considerare gli allenatori il venti per cento di una squadra, opinione che «può essere condivisa oppure no», citando una sua frase. L’Italia del futsal si divide, tra chi lo attacca e chi invece apprezza la schiettezza di un personaggio controverso ma, sicuramente, non anonimo.Tornando al discorso Real il primo banco di prova sarà il Latina domani, venerdì 12 ottobre, per valutare la reazione dopo una settimana a dir poco particolare. A prescindere da chi sarà in panchina per il resto della stagione: «A dicembre arriveranno altri due giocatori importanti».Pietropaoli non molla, anzi, rilancia il suo Real. Il resto è dibattito, anche accesso, il resto è il campo che lo dirà, giudice supremo di ogni scelta.