RIETI - Vincere e, se possibile, convincere. E’ tempo di tornare in campo per il Real Rieti, che questa sera alle 20.30 sfiderà la neopromossa Civitella Colormax nella seconda giornata di campionato, prima trasferta della stagione. Si gioca al PalaSantaFilomena di Chieti, stesso palcoscenico della semifinale scudetto dello scorso anno contro l’Acqua&Sapone. Proprio la squadra di Tino Perez ha battuto il Civitella nella prima giornata per 4-1, in una gara in cui il Civitella ha dimostrato comunque di saper tenere botta al cospetto dei campioni d’Italia. Servirà una prova diversa rispetto a quella di lunedì contro la Lazio per strappare bottino pieno, anche se il Real parte con i favori del pronostico.«Per vincere contro il Civitella dovremo alzare l’asticella dell’impegno – dice capitan Rafinha – Sarà una partita complicata perché ci troveremo di fronte un avversario trascinato dall’entusiasmo, nonostante la sconfitta della scorsa settimana. Noi siamo una squadra costruita per lottare su tutti i fronti e lo dovremo dimostrare coi fatti».Tra i tanti spunti che ci dà la sfida di questa sera, impossibile non citare la storia di Andrea Romano, reatino ed ex di turno che dal dicembre della scorsa stagione veste la maglia del Civitella, con la quale ha conquistato la promozione in serie A. Si tratta del secondo incrocio, da avversari, tra il Real ed Romano, visto che l’altro precedente risale alla scorsa stagione: si trattava di un match di Coppa Della Divisione, vinto dal Real di Massimiliano Bellarte. Il Civitella ha puntato su un mix di giocatori giovani e di esperienza, tra i quali spiccano l’ex Kaos Titon, Morgado, Coco Smith e Jelavic, con un gruppo di giovani interessanti, tra i quali i due ex Milano Horvat e Gargantini.Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina facebook Pmg Sport Futsal e su Npc Tv.: Mazzocchetti, Rocchiggiani, Jelavic, Fabinho, Coco, Pavone, Romano, Dodò, Curri, Morgado, Horvat, Vitinho, Titon, Gargantini. All. Palusci: Garcia Pereira, Jefferson, Rafinha, Chilelli, Stentella, Esposito, Kakà, Nicolodi, Evando, De Michelis, Borges, Joaozinho, Chimanguinho, Giannone All. Mannino: Manzione (Salerno) e Fiorentino (Molfetta)Came Dosson – Italservice PesaroLazio – Feldi EboliLynx Latina – Acqua&Sapone Unigross (rinviata)Lollo Caffè Napoli – Meta Bricocity CataniaMaritime Augusta – Real ArzignanoLollo Caffè Napoli, Acqua&Sapone Unigross, Italservice Pesaro, Real Rieti e Maritime Augusta 3Came Dosson e Meta Catania 1Feldi Eboli, Lazio, Civitella Colormax, Lynx Latina e Real Arzignano 0