GARCIA PEREIRA 5,5

RAFINHA 7

JEFFERSON 6

TULI 5.5

JOAOZINHO 6

CHIMANGUINHO 6

KAKA' 7.5

NICOLODI 6

MANNINO 6

I VOTI ALLA LAZIO

LA TERNA ARBITRALE

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match di ieri tra Real e Lazio, prima partita stagionale per gli amarantoclelesti, vinta 4-2 davanti ai 500 del PalaMalfatti. Migliori in campo per il Real Kakà, autore di una doppietta, e Rafinha. Nella Lazio merita una menzione particolare Ciarrocchi, portiere classe 2000.Molto bravo tra i pali, con un paio di ottime parate: mezzo voto in meno per l’uscita fuori tempo che porta al gol del momentaneo 1-1 della Lazio.Insieme a Kakà migliore in campo del Real. Nel primo tempo quasi spacca la traversa con un bolide di destro, prestazione da capitano.Impreciso quando va alla conclusione, per questo mezzo voto in meno, quando c’è da lottare, è il primo da mettere in campo. Corre, scivola, recupera e lotta. Imprescindibile.Gioca sottoritmo, anche se in un ruolo non suo. Saranno probabilmente lui e Borges ad alternarsi al posto di Vinicius.Arriva alla sufficienza con il gol del 4-1 che, di fatto, chiude la partita. Anche lui non brilla, nel primo tempo si divora un gol praticamente fatto.Anche per lui mezzo voto in più per il gol del 2-1, comunque importante. Sprazzi da fenomeno, come con la rovesciata spettacolare che sfiora il palo, ma i tifosi del Real, che hanno conosciuto il vero Chimanguinho, sanno che può dare di più.Un leader, poco da dire. Doppietta in Coppa Della Divisione, doppietta contro la Lazio. Giocatore di alto livello e la sensazione è che non sia ancora al top.Un paio di strappi nel primo tempo di quelli da impazzire, anche lui va poco alla conclusione e lo fa in maniera imprecisa. Vale lo stesso discorso fatto per Chimanguinho: il vero Douglas Nicolodi non si è visto, ma arriverà.Sufficienza perché arriva la prima vittoria in campionato. Per sua stessa ammissione nel post gara bisognerà lavorare ancora sul gioco, che a tratti non ha convinto. Presto per giudicare, si attendono partite maggiormente probanti in termini di qualità avversarie.Ciarrocchi 6.5, Nikao sv, Biscossi 6, D.Chilelli 5.5, Misael 6.5, Scheleski 6, Rocha 5,5, BizjaK 5.5, Lupi 6, Del Ferraro sv, Ottaviani sv, Gedson 6.5, De Lillo sv, Afilani. All. Reali 6Loddo, Ferraioli e Di Resta voto 5.5: La partita non è di quelle particolarmente scorbutiche e aiuta, anche se nel primo tempo non convince la gestione di alcuni cartellini, è solo questo a togliere il 6 pieno alla terna arbitrale.