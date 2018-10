RIETI - Prima partita e primi tre punti della stagione per il Real Rieti, che al PalaMalfatti fa suo 4-2 il derby con la Lazio. Manca ancora fluidità di gioco e brillantezza, soprattutto quando il Real si troverà di fronte squadre più chiuse.



Il risultato finale di 4-2 poteva comunque essere più largo, con il Real che crea diverse occasioni soprattutto nella ripresa. Arriveranno serate più dure, ma fino a quel momento il Real dovrà ancora lavorare tanto per riuscire ad esprimere un gioco più fluido ed organizzato. La differenza la fanno i singoli, la doppietta di Kakà all’esordio, e poi la buona gestione con il portiere di movimento della Lazio.

IL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo il Real Rieti prova ad iniziare con una pressione alta, con la Lazio che gestisce il giro palla e prova a pungere in ripartenza. Il Real fa fatica, perché trova una Lazio che si difende con ordine e non trova le mosse giuste per scardinare la difesa biancoceleste. Alla prima accelerazione è gol di Kakà, bravo a chiudere l’azione sul secondo palo, eludendo il tentativo di parata del classe 2000 Ciarrocchi. Quando la partita sembra essere in discesa, seppur senza brillare, il Real commette l’ingenuità e la Lazio trova il pareggio: lancio lungo da dietro e Misael anticipa con un tocco di testa l’uscita fuori tempo di Pereira. Prima dell’intervallo il Real trova il nuovo vantaggio: lancio da dietro e stavolta è Chimanguinho a battere di testa l’uscita troppo morbida di Ciarrocchi: è 2-1, punteggio con il quale le squadre vanno al riposo.

LA RIPRESA

Il copione della ripresa è lo stesso, con il Real che fa fatica a stappare la Lazio ma passa ancora grazie alla doppietta di Kakà: per lui classico movimento da pivot e sinistro potente che batte Ciarrocchi per il 3-1. Il gol da maggiore serenità al Real, che cerca di abbassare il ritmo della partita, sfiorando in un paio di occasioni il 4-1. Il poker arriva con la Lazio che si gioca il portiere di movimento: Joaozinho recupera e si invola a porta sguarnita, siglando il suo primo gol in campionato. Il Real si distrae, e subisce il 4-2 di Biscossi, sempre con il portiere di movimento biancoceleste. Finisce così, con il Real che strappa i primi tre punti e fa il suo dovere davanti alle telecamere di Sportitalia. Il cammino per diventare una grande squadra però è ancora lungo.

IL COMMENTO DEL TECNICO MANNINO

«Ci siamo fatti trascinare dal ritmo della gara, più nel primo tempo che nel secondo. Sapevamo che dovevamo superare questo primo ostacolo dal punto di vista mentale. Ci prendiamo il risultato positivo, le gambe non girano ancora bene, ma era importante iniziare con un successo davanti al nostro pubblico».

IL TABELLINO

Real Rieti: Esposito, Stentella, Tuli, De Michelis, T. Chilelli, Chimanguinho, Joaozinho, Kakà, Giannone, Evando, Garcia Pereira, Nicolodi, Jefferson, Rafinha. All. Mannino

Lazio: Ciarrocchi, Nikao, Biscossi, D.Chilelli, Misael, Scheleski, Rocha, BizjaK, Lupi, Del Ferraro, Ottaviani, Gedson, De Lillo, Afilani. All. Reali

Arbitri: Loddo (Reggio Calabria), Ferraioli (Castellammare di Stabia), Di Resta (Roma2)

Marcatori: 3’16’’ Kakà (R), 11’27’’ Misael (L), 12’22’’ Chimanguinho (R), 6’24’’ s.t. Kakà (R), 15’08’’ Joaozinho (R), 16’07’’ Biscossi (L)

Note: ammoniti: Gedson (L), Rafinha (R), Bijak (L), Misael (L); spettatori 500 circa

