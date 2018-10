COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Lazio

Arbitri

ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sarà il Real Rieti a chiudere la prima giornata di campionato della nuova serie A di futsal. Questa sera alle 20.30 (in diretta Sportitalia) al PalaMalfatti la formazione amarantoceleste affronta nel derby la Lazio con un unico obiettivo: conquistare i primi tre punti della stagione. Fondamentale partire con il piede giusto e dare subito un segnale forte, al cospetto di una Lazio giovane e intraprendente ma, almeno sulla carta, inferiore a questo Real. Quella di stasera sarà anche la partita di due grandi ex, Tiziano Chilelli e Massimiliano Mannino, il quale nei giorni scorsi ha messo in guardia l’ambiente sulla spensieratezza e la voglia di rivalsa di una Lazio che è stata sconfitta in Coppa della Divisione dall’Active Network (salvo poi vincere il ricorso).Come detto il Real parte favorito, e arriva a questo match dopo una lunga preparazione precampionato e la vittoria in Coppa contro l’Eta Beta. Un aspetto su cui concentrarsi potrebbero essere proprio le scelte di Mannino, che in Coppa ha rinunciato a Douglas Nicolodi. Con la partenza di Vinicius solo una tribuna tra gli italo, che potrebbe toccare ad uno tra Borges e Tuli, anche se il primo è andato a segno proprio contro l’Eta Beta. Ci si attende un pubblico importante al PalaMalfatti, anche perché la campagna acquisti estiva ha portato grande entusiasmo tra i tifosi, che forse mai come quest’anno vedono una squadra capace di lottare per arrivare in fondo a tutte le competizioni.Intanto nella prima giornata poche sorprese: Acqua&Sapone e Pesaro, le grandi favorite, hanno vinto entrambe 4-1 rispettivamente contro Civitella Colormax e Latina, mentre le altre gare hanno visto la vittoria del Maritime sul campo della Feldi Eboli grazie al gol di Zanchetta, e quella del Napoli sul campo della neopromossa Arzignano. Unico pareggio quello tra Meta Catania e Came Dosson, con doppietta per i padroni di casa di Alex Constantino, uno dei giocatori sondati in estate proprio dal Real.: Garcia Pereira, Joaozinho, Esposito, Chilelli, Jefferson, Kakà, Rafinha, Chimanguinho, Nicolodi, Tuli, De Michelis, Stentella, Giannone. All. Mannino: Del Ferraro, Afilani, Lupi, Nikao, Misael, Scheleski, Rocha, Bizjak, Gedson, Biscossi, Ottaviani, D. Chilelli, Di Gregorio, Ciarrocchi. All. Reali: Loddo (Reggio Calabria), Ferraioli (Castellammare di Stabia), Di Resta (Roma2)Acqua&Sapone Unigross – Civitella Colormax 4-1Feldi Eboli – Maritime Augusta 0-1Meta Catania Bricocity – Came Dosson 2-2Italservice Pesaro – Lynx Latina 4-1Real Arzignano – Lollo Caffè Napoli 1-5Lollo Caffè Napoli, Acqua&Sapone, Italservice Pesaro e Maritime Augusta 3Meta Catania e Came Dosson 1Feldi Eboli, Civitella Colormax, Lynx Latina, Real Arzignano, Lazio e Real Rieti 0