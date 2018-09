Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La serie A di futsal si è aperta ieri, verrebbe da dire, nel pieno rispetto dei pronostici. Seppur con qualche fatica l'Acqua&Sapone ha vinto 4-1 il derby contro un Civitella combattivo, conquistando i primi tre punti in una prima giornata che si concluderà con le sfide di oggi e domani, prima del monday night con il Real in campo lunedì. Dopo le tante polemiche estive, con saluti eccellenti e dodici squadre al via, la Divisione Calcio a 5 e i presidenti di serie A hanno cercato di lavorare nella stessa direzione, cercando di studiare modi per aumentare l'appeal del movimento.E' proprio questo uno dei passaggi più interessanti dell'intervista rilasciata dal patron del Real Roberto Pietropaoli, disponibile integralmente sul sito internet del club: «L'unica ricetta che ci permetterà di avere un prodotto futsal migliore - racconta proprio Pietropaoli-, è quella di avere il coraggio di varare determinate regole. Ci stiamo imponendo, sotto questo aspetto, di introdurre le liberatorie e l'accordo collettivo coi giocatori, un passo importante per garantire legalità e credibilità del movimento. Se questo verrà messo in atto, sarebbe un passaggio che ci permetterà di acquisire credibilità e sponsor, e di non essere più un "dopolavoro" secondo l'opinione di molti. Tutto questo può rappresentare una chiave di volta per avere una Lega tutta nostra».Nella lunga intervista impossibile trascurare il passaggio in cui il patron amarantoceleste sottolinea che quello appena iniziato è l'ottavo anno consecutivo in serie A, un record per lo sport reatino, almeno per quelli di squadra: «Per me questo ottavo anno è motivo di orgoglio, un record per la città, perchè il mio riferimento, Renato Milardi, si era fermato a sette con il basket. Anche per questo motivo, la prossima, dovrà essere una stagione importante. Per questo abbiamo allestito una squadra importante, l'Acqua&Sapone resta un gradino sopra a tutti, ma insieme a Maritime, Pesaro siamo tra le grandi di questo campionato. Una menzione anche per la Feldi Eboli, che potrebbe essere una delle sorprese in positivo».Lunedì la sfida contro la Lazio, ed un appello per tutti: «L’augurio è quello di onorare la maglia e i colori del Real Rieti, che rappresentano una città e una provincia. Ripeto un concetto che sottolineo da sempre: loro non giocano per Roberto Pietropaoli, loro giocano sapendo di portarsi dietro la storia di un territorio cittadino e provinciale che merita rispetto. E nella vita quando dai tutto, il resto è relativo: si può anche uscire dal campo sconfitti, non prima però di aver gettato su quel rettangolo di gioco tutte le energie a disposizione!».