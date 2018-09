di Mattia Esposito

RIETI - Due fratelli, stesso ruolo, stessa maglia da indossare con orgoglio, scambiarsi i consigli giusti, darsi il giusto supporto. I fratelli Pereira Barros, Leandro, 30 anni, ed Evandro, 22, difenderanno insieme a Giannone la porta del Real Rieti nella stagione 2018/219.



Leandro, buongiorno, prima una considerazione su questo precampionato e l’inizio della stagione. Evandro, come sta andando l’ambientamento al Real?

Leandro : «Abbiamo fatto una buona preparazione, non vediamo l’ora di iniziare il campionato. Abbiamo ancora tanto da lavorare, ma sono convinto che siamo più che pronti per iniziare».

Evandro : «L’ambientamento procede abbastanza bene, ho trovato una squadra forte che mi ha accolto benissimo, con dei giocatori capaci di fare la differenza dentro e fuori dal campo»



Passiamo al vostro rapporto, come lo vivete?

L : «Io con mio fratello ho un rapporto molto forte, abbiamo otto anni di differenza, a volte il mio ruolo è più quello di un padre che di un fratello».

E: «Abbiamo un bel rapporto, facciamo sempre le cose insieme e cerchiamo di aiutarci a vicenda».



Vi date dei consigli a vicenda?

L : «Ci sentiamo molto e ci diamo tanti consigli a vicenda, non solo come professionisti, ma anche su questioni personali».

E : «Tanti, ad ogni fine allenamento ci mettiamo a discutere su quello che abbiamo sbagliato, e io sono felice, perché il poter imparare da lui è stata una delle motivazioni principali che mi hanno spinto a scegliere il Real».



Chi è il più simpatico tra i due?

L: «Sicuramente io. Lui è quello più serio. Quello che fa gli scherzi tra i due sono sempre io».

E : «Certamente sono io il più simpatico, e se vogliamo dirla tutta sono anche più bello».



Cercate di rubarvi le cose a vicenda? In campo e sotto l’aspetto tecnico, ovviamente

L : «Lui ha tantissime qualità, gli ruberei sicuramente la velocità e la reattività. Non so poi chi sia più forte tra i due, lui però è ancora giovane e ha margini in prospettiva. Io forse per esperienza posso essere più preparato, ma non più forte».

E : «Vorrei prendere la sua esperienza, oramai è da anni in Italia. E’ lui il portiere a cui mi ispiro, sono sempre con lui. Chi è più forte? Per adesso lui, ma mi alleno ogni giorno per raggiungere il suo livello. Gli ruberei tante cose, ma se dovessi sceglierne una, la sua lettura del gioco, mi fa impazzire».

