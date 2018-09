di Mattia Esposito

RIETI - Le strade di Vinicius e del Real Rieti si separano. La giornata decisiva è stata quella di ieri, in cui il giocatore ha firmato la rescissione consensuale con il club amarantoceleste. Brutta gatta da pelare a pochi giorni dall’inizio dall’esordio ufficiale in Coppa Della Divisione e, ancor di più, il match contro la Lazio di lunedì primo ottobre (diretta Sportitalia). Alla base della rescissione c’è l’infortunio di Vinicius, che dopo aver saltato tutta la scorsa stagione, sembrava essere sulla strada del pieno recupero. Il ginocchio invece da ancora problemi, non solo fisici, visto che pesa psicologicamente anche sul giocatore ex Kaos.



E ora? Ora la società proverà a tornare sul mercato, ma trovare un giocatore importante a questo punto diventa difficilissimo. Il mercato in Italia è oramai chiuso, eccezion fatta per quello degli svincolati, e bisognerà guardare altrove. Trovare giocatori utili alla causa in Spagna e Portogallo è difficile, così come pensare che le squadre top possano privarsene. Qualcosa potrebbe arrivare dal Brasile, a patto però che il giocatore sia “italo” o abbia il passaporto da comunitario. Per farla breve, la possibilità che si resti cosi fino a dicembre non è da escludere. Le soluzioni per tamponare la situazione non mancano a Mannino, anche se il solo Rafinha come centrale di ruolo potrebbe non bastare. La società sonderà il mercato nei prossimi giorni, ma chiudere una operazione importante a questo punto del precampionato sembra ipotesi difficile. Staremo a vedere.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:38



