di Mattia Esposito

RIETI - Non solo la parte sportiva, capace di regalare comunque emozioni. Il Memorial Stanislao Pietropaoli, come ogni anno, è stato l'occasione per presentare alla città tutte le squadre del Real Rieti. Tanti i momenti belli del lungo pomeriggio al PalaMalfatti, ad incominciare dalla maglia che il patron Pietropaoli ha voluto regalare alla AR Foundation, in particolare al presidente Rinaldi ed il vice presidente Stefano Pozzovivo. Il Real, durante tutta la stagione, giocherà con il logo della AR Foundation sulla maglia.



Presenti anche le istituzioni, tra le quali il sindaco Antonio Cicchetti, che ha voluto fare un in bocca al lupo alla squadra, così come il consigliere Roberto Donati, che invece ha sottolineato l'importanza del Real per lo sport reatino.



Interessante l'intervento di Fabio Refrigeri, consigliere Regionale, che ha parlato della quetione relativa al l'adeguamento del Palasojourner: «È la prima volta che lo annunciamo pubblicamente, ma stiamo lavorando affinché il Palasojourner possa diventare la casa del basket e del futsal».



Insomma, spunti importanti prima della presentazione di tutte le squadre, culminata, come da tradizione, con la cena offerta dalla società ai tifosi.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA