RIETI - Sale l'attesa per la settima edizione del "Memorial Stanislao Pietropaoli", in programma sabato al "PalaMalfatti" alle 16,30, con il Real Rieti di Chimanguinho e Kakà pronto a contendere il trofeo - intotolato alla memoria del papà del patron - ai campiono d'Italia dell'Acqua&Sapone.



«Mi aspetto il PalaMalfatti delle grandi occasioni - afferma il proprietario del club Roberto Pietropaoli - Arriva la squadra scudettata, una vera e propria macchina da guerra, rinforzata ulteriormente rispetto allo scorso anno, ma per noi sarà un test importante. Sono curioso di vedere il nostro grado di crescita e soprattutto se siamo stati bravi ad accorciare il gap, sia sotto il profilo tecnico, che umano».



Ma il "Memorial" non offrirà emozioni solo sotto l'aspetto sportivo: sabato infatti, il Real Rieti si presenterà alla città e al termine della sfida con gli abruzzesi, il PalaMalfatti si tingerà di amarantoceleste e, uno dopo l'altro, verranno presentati tutti i tesserati del club. Dal settore giovanile, ai quadri dirigenziali, nessuno escluso: al termine della serata il consueto buffet offerto dalla società ai tifosi presenti, per concludere in bellezza la giornata.

