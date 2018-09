di Mattia Esposito

RIETI - Nella penultima amichevole precampionato il Real fa il suo e batte al PalaMalfatti l'Italpol con il risultato finale di 7-1. L'intesa continua a migliorare, così come la fluidità del gioco, nonostante le assenze di Nicolodi e Vinicius, con il primo che ha svolto lavoro differenziato prima del match.Ad aprire il tabellino dei marcatori ci pensa Borges, seguito da Tuli su assist di Kakà. Prima dell'intervallo arriva anche il 3-0 firmato da capitan Rafinha. Ad inizio ripresa la squadra di mister Ranieri accorcia le distanze con una autorete, poi il Real inizia nuovamente a macinare gioco e prima va a segno con Chimanguinho, poi con la doppietta di uno scatenato Jefferson. Prima della sirena finale c'è tempo per altri due gol: il 6-1 lo firma Tiziano Chilelli, chiude i conti Joaozinho su assist di De Michelis.Abbastanza soddisfatto al termine della gara Massimiliano Mannino: «C'è ancora da lavorare anche se siamo a ridosso delle prime gare ufficiali, ma i ragazzi stanno andando nella direzione giusta. Dopo il memorial Sandri dovevamo valutare alcune cose in fase di possesso palla, dove per la prima volta siamo rimasti senza segnare. Mancava qualche elemento per infortunio, ma nel complesso va bene cosi".Sabato arriva l'evento più atteso, il Memorial Stanislao Pietropaoli, giunto alla settima edizione. Al PalaMalfatti sarà grande sfida all'Acqua&Sapone (calcio d'inizio alle 16.30), prima della presentazione di tutte le squadre della famiglia Real.