di Mattia Esposito

RIETI - Stagione di grandi cambiamenti anche sotto il profilo della comunicazione per il Real Rieti, che prova a completare il suo percorso di crescita anche sotto questo punto di vista. Nei giorni scorsi due comunicati del club hanno ufficializzato le ultime modifiche sotto questo punto di vista. Il ruolo di addetto stampa, prima occupato da Marco Biagini, è passato ora a Marco Ferroni, con Biagini Team Manager. Non solo questo, perché ad entrare nello staff comunicazione con la gestione social sono stati, nei giorni scorsi, i giovani Nikolaj Cocco e Ramona Abati. Giovani appunto, e mossi da grande passione.



Nikolaj e Ramona hanno già iniziato da qualche giorno il loro lavoro sui social, realizzando il loro sogno: passare da tifosi a protagonisti: «Sono contento dell’inizio di questa avventura - racconta Niokolaj, studente e da sempre tifoso del Real - cercheremo di tenere informati i tifosi su tutto quello che succede nel mondo Real, e di farlo il più velocemente possibile in modo da rendere partecipe chi ci segue e far avvicinare nuove persone, facendo capire loro quanto è bello il futsal e tifare il Real Rieti».



Felice anche Ramona Abati, che a tutti gli effetti può essere considerata figlia d’arte, visto che suo padre Marco è l’attuale tecnico delle squadre Under 19 e Under 17 del Real: «Questo percorso è nato un po' per caso e con l’amicizia con Nikolaj. Ci siamo resi conto che poteva servire un supporto nella parte grafica, della quale sono appassionata. Sono spinta da una forte passione e sono convinta del fatto che si possa fare tanto, soprattutto nel settore social media, che nel mondo di oggi è imprescindibile nella comunicazione».

Marted├Č 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



