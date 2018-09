di Mattia Esposito

RIETI - Non solo la prima squadra. Anche le formazioni Under 19 e Under 17 del Real Rieti hanno iniziato il loro lavoro agli ordini di Marco Abati e dello staff tecnico del settore giovanile. Lavoro, tanto lavoro, in vista di due campionati che si prospettano molto impegnativi.



Ottime le prospettive per l’under 19, che continua il suo percorso di crescita e potrà vantare, per cosi dire, anche il supporto di Stentella e De Michelis, i due under che continuano a fare esperienza anche in prima squadra. Proprio i due gioiellini amarantocelesti sono stati protagonisti sabato scorso, mentre la prima squadra era impegnata a Genzano nel memorial Gabriele Sandri. La formazione Under 19 ha sfidato il Real Fabrica di Roma, squadra di C1, vincendo con il risultato di 5-2: doppiette per De Michelis e Stentella, più gol per Tirana, a confezionare il 5-2 finale. La stessa under 19, qualche giorno prima, aveva pareggiato con i pari età dello Sporting Juvenia.



A fare il punto della situazione dopo le prime settimane di lavoro è il tecnico delle squadre Marco Abati, tornato questa stagione al Real: «Sabato si è concluso il primo step di avvicinamento alla prossima stagione. Nel corso di queste due settimane i ragazzi si sono allenati tutti i giorni. L’under 17 è una squadra praticamente tutta nuova: siamo riusciti a creare un gruppo di 19 ragazzi, molti dei quali provengono dal calcio a 11. Per quanto riguarda l’under 19 invece ci sono un paio di nuovi innesti ma il resto del gruppo è quello dello scorso anno, penso che con Pandolfi e compagni ci potremo togliere delle soddisfazioni».



L'ORGANIGRAMMA



Team Manager: Massimo Puglielli



Collaboratori Tecnici: Marco Palombi, Gianluca Mancini, Moreno Formichetti



Preparatore dei portieri: Fabio Stentella



Preparatore Atletico: Mario Nobili



Fisioterapista: Patrizia Lombardi



Dirigente Accompagnatore Rino Mostarda



Allenatore: Marco Abati

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



