di Mattia Esposito

RIETI - Ora serve un cambio di passo. Netto, deciso. Se ci si attendevano conferme del Real Rieti dal memorial Sandri, queste non sono arrivate. Amichevoli estive, ok, ma Napoli e Lazio erano anche le prime squadre di serie A affrontate nel precampionato. L'impatto non è stato positivo, perché il Real perde 2-0 contro il Napoli nella semifinale del memorial, poi batte la Lazio 1-0 nella finale del terzo posto. Entrambe le gare hanno messo in evidenza tanti aspetti su cui lavorare e che squadre di livello minore non avevano evidenziato del tutto. Meglio ora che dopo, questo è chiaro, ma è altrettanto vero che a due settimane dall'esordio ufficiale in stagione c'è ancora tanto da fare.



C'è scritto tutto questo nella quinta edizione delmemorial "Gabriele Sandri", andato in scena ieri Al PalaCesaroni di Genzano. Il Real sbatte sul Napoli in semifinale, e lo fa con un 2-0 che racconta abbastanza delle difficoltà amarantocelesti di andare in porta con efficacia, una prestazione che potrebbe essere racchiusa nella fotografia del gol dell1-0 partenopeo: Rubio punta Chimanguinho in banda, una finta e, solo davanti a Pereira non sbaglia. Vietato distribuire colpe, soprattutto a questo punto della non-stagione, ma se il Real vuole essere protagonista deve, come si dice, sporcarsi le mani, perché ogni avversario sarà combattivo e competitivo, e la sola qualità può non bastare, soprattutto per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.



Nessun dramma, la chiave è il lavoro, ma anche qualcosa che dovrà sbloccarsi nella testa. Il Real è potenzialmente molto forte, questo lascia comunque fiducia, e le cose, ovviamente, potranno solo che migliorare. In estate è così: si giudica la prestazione per quello che è, con la consapevolezza però che un errore oggi è uno spunto su cui lavorare domani, senza la pressione di classifica e obiettivi da raggiungere. Il gol di Joaozinho che stende la Lazio nella finale del terzo posto è solo magra consolazione, e come se non bastasse bisognerà valutare le condizioni di Nicolodi, che si è fermato per un piccolo guaio muscolare contro il Napoli.



Il memorial Sandri alla fine va proprio alla squadra partenopea, che batte in finale il Latina (che nell'altra semifinale aveva battuto 2-0 la Lazio) , confermandosi squadra tosta e di qualità, una di quelle con cui, per arrivare fino in fondo, bisognerà fare i conti. Come tutti del resto.



IL COMMENTO DI MISTER MANNINO

«Sicuramente c'è stato un leggero passo indietro, ma non ne voglio fare un caso perché la reazione c'è stata, soprattutto dopo il secondo gol del Napoli - afferma Mannino - Chiaramente pronti-via andare sotto di due gol è complicato per chiunque, poi in un campo 40x20 dove inizialmente abbiamo faticato a ritrovarci. Lunedì analizzeremo cosa non è andato come volevamo, ma alla vigilia avevo detto che con questa sfida si sarebbe alzata l'asticella della difficoltà».



