di Mattia Esposito

RIETI - Il giorno del memorial Gabriele Sandri. Il Real Rieti inizia a respirare l'aria della prossima serie A di futsal, soprattutto per capire a che punto sono i lavori. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, al PalaCesaroni di Genzano va in scena la quinta edizione del memorial dedicato a Gabriele Sandri, tifoso della Lazio scomparso nel 2007. Una giornata di sport organizzata dalla Lazio che abbraccia sia il mondo giovanile, che quello femminile, per chiudere proprio con la serie A. Non solo il Real Rieti, perché parteciperanno anche Lazio, Latina e Lollo Caffè Napoli. Come detto si inizia alle 18 con la sfida tra Latina e Lazio, a seguire invece il Real sfida il Napoli di David Marin, ex tecnico della Luparense. Le gare si giocheranno su due mini tempi da dieci minuti effettivi e le due vincitrici andranno a giocarsi la finale per il primo posto.



Il percorso nel precampionato ha visto il Real affrontare sempre squadre di categoria minore, tanto che questo memorial Sandri potrà dare indicazioni importanti e maggiormente attendibili sullo stato di salute generale della squadra. Tutti a disposizione per Massimiliano Mannino, che però dovrà iniziare ad adeguarsi alle regole sugli Italo. Nelle amichevoli disputate fino ad ora il tecnico (doppio ex di Lazio e Latina), ha sempre portato in panchina tutti gli uomini a sua disposizione, mentre oggi bisognerà adeguarsi al regolamento che impone 7 Italo da mandare in campo, con il Real che avrà quindi due tribune. La possibilità di poter giocare due mini partite darà comunque opportunità a Mannino di ruotare tutti gli uomini. Dopo tanti test al PalaMalfatti, quello di oggi sarà anche il primo impegno esterno, nella splendida cornice di un PalaCesaroni che, quando si parla di Real Rieti, rievoca ricordi dolcissimi.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA