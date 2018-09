di Mattia Esposito

RIETI - Altro test precampionato per il Real Rieti, che si avvicina a grandi passi verso l'esordio ufficiale in stagione, previsto il prossimo 22 settembre a Fano per il primo turno di Coppa della Divisione. Dopo la larga vittoria contro il Gubbio, sale ancora il livello dell'avversario, che sarà il Ciampino Anni Nuovi, squadra di serie A2. Quella contro il Ciampino è oramai una amichevole classica del precampionato amarantoceleste, e sarà anche la sfida del cuore di Domenico Giannone, arrivato al Real proprio dal Ciampino. I laziali hanno già affrontato e battuto la Lazio al PalaGems, anche grazie al gol di Vinicius Bavaro, uno dei grandi acquisti della campagna estiva. Il Real, da parte sua, ha collezionato solamente vittorie, e vuole avvicinarsi nel migliore dei modi al memorial Sandri di sabato, dove affronterà Latina, Lazio e Napoli in un assaggio importante di serie A. L'amichevole di stasera, inizialmente prevista in trasferta, si giocherà invece al PalaMalfatti con fischio di inizio alle 19.30 con ingresso gratuito.

