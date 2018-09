di Mattia Esposito

RIETI - Altro sabato di test per il Real Rieti, che a distanza di tre giorni dall'amichevole contro la Tombesi Ortona, tornerà in campo questo pomeriggio alle 18 per affrontare il Gubbio al PalaMalfatti. Il percorso, fino ad ora, è stato di sole vittorie, con gli amarantocelesti che hanno però affrontato solo squadre di categoria inferiore. In attesa del memorial Sandri di Roma, con Lazio, Napoli e Latina, il Real attende l'ambizioso Gubbio, squadra che proverà il salto dalla serie B alla serie A2.



Nel post partita contro la Tombesi, Mannino aveva sottolineato come i grandi carichi di lavoro avessero tolto brillantezza alla squadra, che ha fatto vedere fluidità di gioco solamente a sprazzi. È proprio questo uno degli aspetti da valutare oggi, anche perché la qualità generale di questo Real non è assolutamente in discussione, con tanti giocatori in grado di risolvere la partita con una giocata. Il Gubbio è invece al lavoro da pochissimi giorni, con una condizione fisica ancora tutta da costruire, così come i meccanismi di squadra.



Ci si aspetta di vedere un Real in ulteriore crescita, capace di esprimere un gioco corale e fluido. Chi in queste prime uscite è stato protagonista è senza dubbio il pubblico, che ha partecipato sempre con grande entusiasmo e, si prevede, farà altrettanto oggi.

