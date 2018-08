di Mattia Esposito

RIETI - Primo vero test per il Real Rieti. Dopo i trentasei gol fatti ed uno subito nelle due amichevoli contro Cts Grafica e Calvi, la squadra di Mannino attende oggi alle 18 al PalaMalfatti la Tombesi Ortona, squadra di A2. Il coefficiente di difficoltà si alza, così come la curiosità di vedere quali saranno le risposte in grado di dare la squadra, che sta per chiudere la quarta settimana di lavoro.



La Tombesi Ortona è una delle squadre che si presentano al prossimo campionato di serie A2 con ambizioni importanti, e che sarà guidata in panchina dall'ex Antonio Ricci. Tra gli ex anche Silveira, molto amato dal pubblico amarantoceleste e Lara, arrivato dalla Luparense. Oltre ai nomi già fatti la Tombesi ha tra le sue fila anche Zanella, giocatore di categoria superiore ed ex Acqua&Sapone.



Il Real, da parte sua, si presenta al completo, con Mannino che ruoterà tutti i giocatori a sua disposizione. Così come accaduto nelle altre uscite fino ad ora, ci si aspettano risposte anche dal pubblico, che ha assistito con grande partecipazione alle prime uscite di questo precampionato. Fischio di inizio alle 18

