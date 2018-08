di Mattia Esposito

RIETI - Anche Domenico Giannone ha da poco compiuto gli anni e lo ha fatto da giocatore del Real Rieti. Classe 1991, Giannone è arrivato in estate dalla serie A2, precisamente dal Ciampino Anni Nuovi, con la quale si è messo in evidenza, tanto da spingere la società amarantoceleste a dargli una chance come vice di Garcia Pereira.



Primo mese di lavoro quasi in archivio in questa nuova tappa della sua carriera: «Il lavoro procede bene - racconta Giannone - abbiamo iniziato prima delle altre squadre in modo da avere l’opportunità di soffermarci su alcuni aspetti e rodare bene gli ingranaggi. E’ presto per fare bilanci, ma credo che siamo sulla strada giusta».



In estate la chiamata del Real, per un salto importante nella sua carriera: «Sono molto contento di questa chiamata, credo sia un salto importante nella carriera di un atleta, ho lavorato molto per questo nell’ultimo periodo. Arrivo una squadra che credo sia stata costruita per togliersi delle soddisfazioni, la possibilità di alzare qualche trofeo c’è, a noi giocatori il compito di concretizzarla, anche se non è affatto facile o scontato».



L’impatto con il mondo Real è sicuramente positivo: «Qui c’è del professionismo. Avevo già respirato questa realtà qualche mese fa (aveva svolto qualche allenamento, ndr) e ne ho avuto la conferma in queste settimane. Anche la città è molto accogliente, si sta bene e ci sono le condizioni per lavorare al meglio».



Toccherà a Giannone provare a scalare le gerarchie tra i pali de Real e provare a prendersi il ruolo da titolare: «Le mie aspettative sono semplici, continuare per il percorso intrapreso e continuare a crescere e migliorare: il resto verrà da sé».

Martedì 28 Agosto 2018



