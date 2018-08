di Mattia Esposito

RIETI - Marcio Borges ha compiuto ieri ventotto anni, festeggiandoli con indosso la maglia del Real Rieti, una nuova ed entusiasmante tappa della sua carriera. Arrivato in amarantoceleste dopo quanto fatto vedere con le maglie di Imola ed Ic Futsal, Borges ora cerca il grande salto: «E’ da tanto tempo che seguo il Real, prima di tutto voglio ringraziare il patron Pietropaoli e Palombi per la fiducia che hanno riposto in me. Ho scelto Rieti perché voglio vincere trofei, e la società ha allestito una squadra che ci da l’obiettivo di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni».



Dopo tre settimane di lavoro con la nuova maglia, Borges fa già un primo bilancio: «Sono state tre settimane di lavoro molto produttive, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Il segreto di questa squadra è il gruppo: siamo uniti e tutti con grande voglia di vincere. Questo sarà sicuramente un fattore importante».



Un Real forte, senza dubbio, che sogna grandi obiettivi: «La squadra è forte, ma tutto passa dal lavorare con grande intensità, solo cosi possiamo puntare in alto e provare a portare trofei a Rieti».



Proprio Rieti ed il Real, affrontata tante volte da avversario, ora vissuta dall’interno: «L’ambiente è il migliore possibile, in tutti i sensi. Sono venuto tante volte a giocare qui, i tifosi sono sempre presenti, il sesto uomo, e quest’anno non sarà diverso. Anzi, abbiamo ancora più bisogno di loro, perché abbiamo grandi obiettivi da raggiungere».

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA