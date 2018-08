di Mattia Esposito

RIETI - Il tempo che ci porta verso i primi impegni ufficiali della stagione corre veloce, ed il Real si appresta a chiudere la terza settimana di lavoro. Ancora un test amichevole per la squadra di Mannino, che alle 16 ospita al PalaMalfatti il Calvi, squadra umbra di C1 allenata da Enrico Manni, ex Stimigliano, ma anche ex squadra di Marco Abati, attualmente alla guida delle squadre del settore giovanile del Real. Dopo il test vittorioso contro il Cts di mercoledì scorso arriva un altro avversario di C1, anche se il Calvi, almeno sulla carta, parte con ambizioni di alta classifica. Sarà interessante vedere se in questi giorni il Real avrà fatto altri passi avanti sulla chimica di squadra, apparsa già in crescita mercoledì. Per esprimere un giodizio più attendibile bisognerà attendere test maggiormente probanti, anche se il Calvi è un'ottima tappa per continuare il percorso di crescita a meno di un mese dal primo impegno ufficiale. L'appuntamento per tutti i tifosi è fissato alle 16.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA