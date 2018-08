di Mattia Esposito

RIETI - Serata istituzionale a contatto con i tifosi per il Real Rieti, che sarà impegnato nell’ambito degli eventi relativi alle “Notti Bianche” del venerdì. In piazza Cesare Battisti, a partire dalle 19, la società sarà presente con uno stand per la campagna abbonamenti, mentre dalle 21, in un apposito campo gonfiabile che sarà montato, i giocatori della prima squadra intratterranno i bambini ed i presenti con giochi ed esibizioni. Una serata di svago e di divertimento da vivere con i tifosi e cementare il rapporto, in attesa che prenda il via la stagione ufficiale, magari con la speranza di lanciare la campagna abbonamenti, con la vendita libera scattata già da qualche giorno. Intanto la squadra continua a lavorare al PalaMalfatti e lo farà anche nel pomeriggio di oggi. Domani alle 16 altro test: l’avversario sarà il Calvi, altra squadra di C1 dopo il Cts, sconfitto dal Real 16-1 mercoledì scorso.





