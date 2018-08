di Mattia Esposito

MISTER MANNINO

RIETI - Tutto facile per il Real Rieti nella prima amichevole precampionato. La squadra di Mannino ha affrontato il Cts Grafica, squadra del campionato di C1 umbra.Tanta, troppa la differenza in campo tra le due squadre, con il Real che ha messo in campo la rosa al gran completo. Nel 16-1 finale ci sono tante indicazioni: la più importante è che la condizione fisica cresce a vista d'occhio, così come la qualità del gioco espresso, anche se per esprimere un giudizio bisognerà attendere test maggiormente probanti. Nel Real vanno in gol praticamente tutti: da Joaozinho a Jefferso, passando per Kakà, Nicolodi, Chilelli, Tuli, Chimanguinho, più un gol a testa per Esposito e De Michelis. Nel finale di gara la formazione umbra trova il gol del definito 16-1, accolto con un applauso da parte dei circa 120 tifosi presenti al PalaMalfatti. Davvero niente male come numero, destinato probabilmente a crescere quando ci saranno amichevoli più impegnative e dal profumo di serie A.«È stata una partita utile per provare alcune situazioni offensive. Nel primo tempo si è visto qualcosa di buono, ma abbiamo commesso qualche errore, tanto che nella ripresa li ho vincolati a giocare a due tocchi per alzare il ritmo. Sotto alcuni punti di vista siamo sopra le aspettative che avevamo, i ragazzi stanno mettendo grande disponibilità. Ma per la mia esperienza di allenatore sto aspettando le prime difficoltà per testare la reale forza del gruppo».