RIETI - Ad un mese dall’inizio della stagione ufficiale e quando siamo oramai alla terza settimana di lavoro, il Real Rieti affronta la prima, vera, amichevole precampionato delle 7 in programma. Dopo i due test in famiglia delle scorse settimane, inizia la marcia di avvicinamento al prossimo campionato, che culminerà, il 15 settembre, con il memorial “Stanislao Pietropaoli” nel quale sarà ospite l’Acqua&Sapone.



Questa sera alle 19.30 al PalaMalfatti la squadra di Massimiliano Mannino affronta il Cts Grafica calcio a 5, squadra che partecipa al campionato di C1 umbro. Vedere sul campo i progressi fatti in queste settimane e capire anche quale è la condizione fisica generale: questi gli obiettivi dell’amichevole di questa sera, un test che il Real affronterà al completo. Anche Joaozinho e Chilelli hanno infatti smaltito i rispettivi infortuni e sono già tornati a disposizione per gli allenamenti.



Dopo l’amichevole di stasera contro il Cts Grafica la squadra tornerà a lavorare in vista del secondo test precampionato, che sarà ancora contro una squadra di C1 umbra: il Calvi di Enrico Manni, ex tecnico dello Stimigliano, ma anche ex squadra di Marco Abati, attualmente sulla panchina delle squadre del settore giovanile del Real. Come detto l’appuntamento per tutti i tifosi è fissato alle 19.30 per il fischio di inizio.

