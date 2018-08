di Mattia Esposito

RIETI - Esperienza, qualità e fisico per puntellare il reparto centrali del Real Rieti. La partenza dolorosa di capitan Douglas Corsini ha richiesto alla squadra mercato del Real il difficile compito di trovare un giocatore che potesse sostituirlo. Il profilo scelto è di quelli importanti e risponde al nome di Vinicius, uno dei giocatori arrivati a Rieti dopo una lunga esperienza al Kaos.



Anche per lui inizia una nuova vita a tinte amarantocelesti: «Sia io che la mia famiglia ci troviamo benissimo a Rieti - racconta Vinicius - è una bella città da vivere con la propria famiglia e anche il gruppo di giocatori è fantastico. La società è seria e professionista, i giocatori che erano già qui la scorsa stagione ci hanno accolto in maniera spettacolare: non posso fare altro che ringraziarli».



Il centrale classe 1987 dopo essere stato anche nel giro della nazionale, ha dovuto fare i conti, la scorsa stagione, con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi diversi mesi: «Il mio obiettivo personale è quello di tornare al massimo della condizione in breve tempo, cosi potrò aiutare compagni e società a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Voglio tornare ad essere felice giocando a futsal, visto che lo scorso anno con il brutto infortunio ed una gestione sbagliata avevo perso quella felicità che ora sto ritrovando qui a Rieti».



Non solo gli obiettivi personali nella testa di Vinicius, ma anche quelli da raggiungere insieme al resto dei compagni: «Il nostro obiettivo deve essere quello di giocare ogni partita al cento per cento delle nostre possibilità, solo cosi possiamo arrivare fino in fondo e restare in corsa in tutte le competizioni. Ho grande fiducia in questo gruppo, il livello degli allenamenti è altissimo perché abbiamo a disposizione grande qualità».



Impossibile non fare un appello ai tifosi, perché VInicius era tra i protagonisti del Kaos che nella scorsa stagione è stato sconfitto dal Real: «Chiedo a loro di sostenerci, daremo davvero tutto per questa maglia, voglio ringraziarli per la vicinanza che ci hanno mostrato negli allenamenti e nelle prime amichevoli. Giocare in un'atmosfera come quella dei quarti di finale dello scorso anno è incredibile e bellissimo. Abbiamo bisogno di questo».

Marted├Č 21 Agosto 2018



