di Mattia Esposito

RIETI - E’ stato uno dei colpi più importanti del mercato estivo: dopo tanti anni al Kaos, il pivot Kakà Dos Santos ha abbracciato il mondo Real Rieti. Quello messo a segno dal club è un colpo di assoluto valore, visto che Kakà è indubbiamente uno dei migliori pivot dell’intero campionato: «Posso dire che dopo tanti anni al Kaos arrivo al Real con tanta motivazione e grande entusiasmo - racconta proprio Kakà - voglio ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. L’ambiente è meraviglioso, nella città trovi tutto a portata di mano. Per me e la mia famiglia è l’ideale».



Non si fa fatica a comprendere che l’ambientamento del pivot classe 1987 procede nel migliore dei modi. Ne sarà felice il patron Roberto Pietropaoli, che ha definito l’arrivo di Kakà «un sogno realizzato». «Sono veramente contento che il patron sia felice del mio arrivo qui, è bello sentirsi importanti, ma questo deve rappresentare semplicemente uno stimolo in più per dare il massimo per la città e per la maglia».



Kakà è uno dei tanti tasselli di un Real altamente competitivo, una squadra che lotterà per grandi obiettivi: «La nostra rosa è veramente forte, sono contento di poter lavorare in un gruppo sano, con tanta allegria anche nello staff. La serie A sarà comunque difficile, ci sono dodici squadre forti e non puoi mai sottovalutare nessuno».



Le caratteristiche del forte pivot italo brasiliano sono note a tutto il mondo futsal: fisico, tecnica e grande tiro: «Sono sempre lo stesso, uno che dà il massimo in campo per il gruppo, il tifosi e la società, che è veramente seria e non ti fa mancare nulla. Per il resto posso solo dire che è una fortuna poter fare questo lavoro, un lavoro per il quale hai passione. Descrivermi come giocatore è difficile, sono una persona che comunque fuori dal campo scherza con tutti. Sono davvero felice».

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:38



