di Mattia Esposito

RIETI - Subito derby per il Real Rieti. Domani la Divisione Calcio a 5 diramerà il calendario della prossima stagione, intanto attraverso tramite i canali social la Divisione stessa ha anticipato la prima giornata di campionato. Sarà esordio casalingo per il Real, che al PalaMalfatti ospiterà la Lazio nel derby. La gara si giocherà verosimilmente venerdì 28. Attesa per domani,quando conosceremo il calendario completo.



Questa la prima giornata:



Acqua&Sapone - Civitella Colormax



Feldi Eboli - Maritime Augusta



Meta Catania - Came Dosson



Italservice Pesaro - Linx Latina



Real Futsal Arzignano - Lollo Caffè Napoli



Real Rieti - Lazio

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA