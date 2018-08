di Mattia Esposito

RIETI - Andrea Gastaldo è una di quelle figure che oramai il mondo Real Rieti lo conosce bene, e fa parte di quelle persone che lavorano a fari spenti, ma che hanno un ruolo fondamentale, perché fondamentale è il ruolo del portiere nel futsal.



Dopo essere tornato in amarantoceleste lo scorso anno, Gastaldo è stato confermato come preparatore dei portieri, e si è ritrovato a lavorare con una coppia inedita: «Leandro oramai è una certezza, lo scorso anno aveva iniziato non al top, poi dopo la pausa natalizia abbiamo è iniziato un crescendo che lo ha portato a chiudere la stagione alla grande».



A fargli da vice non ci sarà più Lupinella, che il Real ha girato in prestito, ma Domenico Giannone, ex Ciampino Anni Nuovi: «E’ tanto tempo che avrei voluto lavorare con lui, adesso ne ho l’opportunità. Per Domenico è la prima esperienza in serie A, ma ha tutte le qualità per fare bene».



Gastaldo torna anche su quella che è stata la sua riconferma al Real: «Sono felicissimo del fatto che la società mi abbia rinnovato la sua fiducia. Il Real è al top in Italia, una società che ti mette a disposizione tutto per lavorare al meglio. Difficile chiedere di più».



Come detto il ruolo del preparatore dei portieri è molto delicato, soprattutto nel futsal, ed è importante lavorare anche sotto l’aspetto psicologico: «Sono contento che mi venga fatta questa domanda. Quando lavori con portieri che giocano da anni e che hanno una certa esperienza alle spalle, non c’è molto che gli puoi insegnare. Da quando ho iniziato la mia carriera quindi lavoro molto sull’aspetto psicologico. Quando sei un portiere di serie A hai una certa responsabilità, capita di commettere degli errori ma bisogna essere bravi a superarli, ed è qui che entra in gioco la mia figura».



Lavorare sulla testa e sulla capacità di non lasciarsi condizionare da un errore, perché il ruolo del portiere sa darti grandi emozioni ma contemporaneamente mette in evidenza come nessun altro un errore. Impossibile non commentare anche la potenza di fuoco del nuovo Real Rieti: «Rispetto allo scorso anno la squadra è migliorata, siamo completi in ogni reparto con addirittura due giocatori in tribuna. Credo che questa squadra parta tra le favorite per il prossimo campionato insieme ad altre, anche se credo che l’Acqua&Sapone sia ancora un pizzico avanti, visto che parte da un gruppo di giocatori già consolidato. Il mio sogno con il Real è quello di giocare e vincere una finale, che si tratti di Coppa Italia, Scudetto o Coppa Della Divisione. E’ per questi obiettivi che lavoriamo ogni giorno».

