di Mattia Esposito

RIETI - Dopo l'amichevole di ieri mattina e l'impegno istituzionale di ieri pomeriggio a Montebuono, oggi giornata di riposo per il Real, che chiude così la prima settimana di preparazione agli ordini dello staff tecnico. Intanto la Divisione Calcio a 5 ha diramato tramite un comunicato ufficiale regolamento e accoppiamenti della Coppa Della Divisione, così come il nuovo regolamento della Coppa Italia, confermando quanto avevamo anticipato nelle scorse settimane.



Il regolamento della Coppa Della Divisione resta il medesimo dello scorso anno: partecipano tutte le squadre di A, A2 e B. Il 15 settembre turno preliminare, mentre il 22 via al tabellone principale. Svelato quindi anche il primo avversario del Real Rieti che sarà l'Eta Beta, squadra di Fano che partecipa al campionato di serie B. Così come avvenuto lo scorso anno si tratta di gara secca che il Real giocherà in trasferta, una settimana prima dell'inizio del campionato.



Per quanto riguarda la Coppa Italia invece confermata la formula che vi avevamo anticipato: le prime quattro al termine del girone di andata sono qualificate direttamente, spareggio in gara secca dalla quinta alla dodicesima.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



