RIETI - Oltre un'ora e mezza ad altissima intensità nell'amichevole in famiglia del Real Rieti. Tanti gli spunti arrivati nella prima sgambata precampionato: il primo, e più importante, è che Mannino ha tra le mani una squadra impressionante per lunghezza e qualità dei singoli. Il tecnico ha diviso tutti i giocatori in due squadre. Nella squadra verde Garcia Pereira, Stentella, Vinicius, Jefferson, Kakà, Chilelli, Joaozinho e De Michelis. Nella squadra azzurra invece Giannone, Tuli, Esposito, Rafinha, Nicolodi, Borges e Joaozinho. Niente male.



Tre mini tempi da dieci minuti effettivi per iniziare ad oliare i meccanismi di gioco e prendere confidenza con i movimenti. Grande intensità come detto, con il match che si chiude 3-3. Per i verdi a segno Kakà, che apre le danze con un bolide di destro, De Michelis e Jefferson, mentre per i blu gol di Rafinha, Tuli e Chimanguinho. Buona anche la risposta del pubblico che a fine partita ha applaudito la squadra. Unica nota stonata gli infortuni di Joaozinho e Nicolodi. Per il primo distorsione alla caviglia, per il secondo piccolo affaticamento muscolare. Sono i calci di rigore a decidere il match: vince la squadra blu. Nel pomeriggio di oggi nessuna seduta di allenamento, la squadra sarà a Montebuono per l'inaugurazione del centro sportivo "Sara Mannucci"

