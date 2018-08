di Mattia Esposito

RIETI - Dino Ruggeri e il Real Rieti hanno iniziato insieme un percorso importante, circa dieci anni fa, da quando è diventato il preparatore atletico della formazione amarantoceleste. Erano addirittura i tempi della C2, e guardando il Real di adesso, i suoi obiettivi ed i giocatori che ne hanno indossato la maglia esce un sorriso, come a dire «ne abbiamo fatta di strada».



Il ruolo del preparatore atletico all’interno di una squadra è molto spesso sottovalutato e certamente sempre lontano dai riflettori e dalle copertine. Il Real ha iniziato il lavoro da qualche giorno e al mattino la gestione della parte atletica è proprio sulle spalle di Dino Ruggeri: «Stiamo lavorando duramente, anche se il grande caldo sicuramente non aiuta, anche se avevo già dato ai giocatori un programma da seguire nel pre ritiro».



Si sa che nel lavoro di preparazione di una stagione la parte atletica è fondamentale, anche se spesso mal digerita: «Qualche volta capita di vedere qualche smorfia da parte dei giocatori - scherza Ruggeri - ma l’aspetto fisico è importante. Normalmente viene pianificato un lavoro che poi deve incastrarsi con le necessità dell’allenatore, forse è questa la parte più difficile, anche perché poi ognuno ha il suo modo di lavorare, ma alla fine tutto deve combaciare».



Nei tanti anni al Real, tolta la parentesi a Genzano di due stagioni, Dino Ruggeri ha visto passare tanti giocatori e tanti allenatori: «Quando arriva un nuovo allenatore c’è sempre quel pizzico di diffidenza iniziale, perché comunque non conosci le sue metodologie e lui non conosce le tue. Con il passare del tempo si impara a conoscersi e tutto questo svanisce, anche se come ho detto bisogna essere bravi ad adattarsi alle necessità che ha il tecnico. Il Real Rieti per me significa tanto per tanti motivi. Il primo è che mi ha fatto conoscere uno sport che col tempo ho imparato ad amare, poi poter lavorare nella squadra della tua città è sempre un orgoglio. Se penso agli anni della C2, ai campi in erba sintetica, e poi mi focalizzo sul presente mi rendo conto di quanta strada è stata fatta».



Alle porte c’è una nuova stagione, con il Real che parte tra le big di questo campionato, ma se chiediamo a Dino Ruggeri se quella di quest’anno sia la rosa più forte di sempre risponde così: «Non voglio mancare di rispetto a nessuno, sono passati tanti giocatori forti qui. Penso anche all’anno con Rogerio, Alvaro e Rescia, cosi come tanti altri che si sono alternati negli anni, quello che è certo è che probabilmente il Real non è mai stato cosi forte sin da subito, generalmente le squadre si sono modificate con il mercato di riparazione».



Immancabile anche un appello ai tifosi per la prossima stagione: «Dalla finale scudetto ad oggi vedo un pubblico più fidelizzato, un aspetto ulteriormente migliorato con la nascita del tifo organizzato. Sono sicuro che i tifosi non ci faranno mancare il loro supporto».

