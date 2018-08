di Mattia Esposito

RIETI - La voglia matta di stupire e la carica, come ogni nuova stagione che inizia, per spaccare il mondo. Nuovo Real Rieti, nuove ambizioni, nuove e maggiori consapevolezze. Il mercato estivo è scivolato via tra un colpo e l’altro, tra conferme pesanti e addii dolorosi. Le aspettative sono alte, cosi come il valore, sulla carta, della squadra, una squadra che ora dovrà essere gestita e governata a dovere.



Il compito non è facile per Massimiliano Mannino, che fa i conti con problemi di abbondanza, se di problema si può parlare, ma anche con l’entusiasmo della piazza, che si è palesato in occasione della cena di martedì scorso: «Il lavoro da fare è tanto – racconta proprio Mannino - ed è proprio per questo che ho deciso di iniziare presto. Non mi basta un mese per imprimere i miei concetti alla squadra, quindi ho chiesto ed ottenuto di poter anticipare la data del ritiro».



Problemi di abbondanza, come detto, per il tecnico ex Lazio e Latina, benefici, controindicazioni ed effetti collaterali, come nel più classico dei foglietti illustrativi: «Ho già gestito un gruppo importante di giocatori nel mio primo anno alla Lazio - spiega il tecnico - avere una rosa cosi lunga e disporre di tanta personalità è sicuramente un vantaggio, perché aiuta a tenere sempre alto il ritmo e l’intensità degli allenamenti. Per il momento i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità, poi arriverà il momento delle scelte, che sicuramente non sarà facile».



Quella Lazio, quella di Massimiliano Mannino, eliminò il Real Rieti dalla Coppa Italia nel 2015, e in quella squadra c’erano Douglas Corsini e Angelo Schininà, due tasselli che si intersecano con la storia recente del Real Rieti. La chiave di tutto è il lavoro, perché la gestione di un gruppo cosi nutrito non sembra spaventare Mannino, che però precisa: «Questo lavoro di gestione richiede anche il supporto della società, e su questo c’è stata subito intesa con il patron Roberto Pietropaoli. Il nostro modello, per fare un esempio, deve essere quello di squadre come la Juventus, dove la società ha un peso importante nella gestione e nel proteggere le scelte dell’allenatore».



Chiaro, il Real Rieti non è la Juventus, ma un paragone apparentemente fuori luogo fa però capire tanto della figura di Massimiliano Mannino, un allenatore di personalità: «Voglio che la squadra, al di là del risultato, abbia una identità ben precisa, è per questo che lavoriamo ogni giorno. Mi aspetto di vedere una squadra combattiva e tosta già a partire dalle amichevoli e dal memorial Pietropaoli, nel quale oltre che la vittoria vogliamo dare una prima immagine importante di quelle che saranno le nostre caratteristiche».



Lavoro, tanto lavoro, ma con le vele spiegate dall’entusiasmo che si respira intorno alla squadra: «Qui ho trovato persone disponibili - continua Mannino - una società che mi ha messo a disposizione tutto. Durante la cena con i tifosi ho avuto modo di parlare con tante persone, è difficile trovare in altre realtà questa apertura e questa voglia delle persone di stare vicine alla squadra. Ho già detto che questo Real avrà una identità ben precisa, quello che chiedo ai tifosi è di venirci a sostenere come hanno fatto già in passato: noi daremo tutto sul campo».

