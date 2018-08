RIETI - La prima pietra gettata verso la nuova stagione. Il Real Rieti ha presentato da Mariani Sport le nuove maglie. Sono sei in tutto, a partire dalla classica amarantoceleste per poi passare alle altre colorazioni: bianco, rosso, blu, nero e giallo. A fare da modelli Rafinha, che sarà il nuovo capitano, i nuovi acquisti Kakà e Chimanguinho,Matteo Esposito, Leandro Garcia Pereira e Douglas Nicolodi.



Presente un piccolo gruppo di tifosi ed appassionati, ma anche la società, compreso il patron Roberto Pietropaoli, che ha rimarcato gli obiettivi della prossima stagione ma ha anche toccato un tasto molto importante: «Sfrutto l'occasione per dire che c'è stato un incontro tra me, Giuseppe Cattani e Fabio Refrigeri in merito alla questione Palasojourner. Vorremmo renderlo un campo capace di accogliere i grandi eventi, sia nel Futsal che nel basket, creando per esempio un area vip e riammodernandolo. Ne stiamo parlando, vediamo cosa succede».



Anche Francesco Mariani, titolare di Mariani Sport, ha preso la parola per ringraziare il Real e le altre squadre della città: «Per noi è un grande orgoglio essere una base d'appoggio ed un riferimento per le principali realtà sportive cittadine. A breve sarà disponibile anche uno store online attraverso il quale i tifosi potranno comprare maglie e gadget delle loro squadre del cuore».



La giornata non finisce qui, perché stasera ci sarà la cena offerta ai tifosi, che in caso di maltempo si svolgerà all'interno del PalaMalfatti.

