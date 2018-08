di Mattia Esposito

RIETI - Primo giorno di lavoro per il Real Rieti, che si è radunato questa mattina al PalaMalfatti per iniziare a preparare la prossima stagione. Tutti presenti, agli ordini di mister Massimiliano Mannino, che ha tenuto la squadra a colloquio per quasi un ora. Primo contatto con il PalaMalfatti anche per i nuovi, tra i quali si respira comunque grande entusiasmo (attesa per l'annuncio dell'ingaggio di Chimanguinho). Test fisici per misurare peso e massa grassa, poi prima sgambata per rimettere in moto le gambe, anche se durante l’estate i giocatori hanno lavorato con un programma fornito dal preparatore atletico Dino Ruggeri.



Saranno due le settimane di ritiro con doppia seduta quotidiana: secondo allenamento previsto alle 18 di oggi con prima seduta tecnico-tattica. Non si conosce ancora il calendario delle amichevoli, ma difficile aspettarsene qualcuna nei prossimi giorni, visto che il Real ha iniziato molto presto il lavoro rispetto alle altre.



Prime parole anche per Viniciuis, uno dei nuovi arrivati: «Sono molto contento di essere qui, anche la mia famiglia è felice. Ora inizieremo a lavorare, lo scorso anno nei playoff abbiamo visto che qui il clima è caldo e che i tifosi ci saranno vicini».



Si inizia a fare sul serio in casa Real, puntando dritti al primo impegno stagionale previsto il 22 settembre con il primo turno di Coppa Della Divisione. Una settimana più tardi invece via al campionato.







Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA