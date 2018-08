di Mattia Esposito

RIETI - L’occasione per toccare con mano e conoscere tutti i protagonisti del Real Rieti nella prossima stagione. Tramite un comunicato diffuso ieri la società amarantoceleste ha annunciato che il prossimo 7 agosto si terrà la presentazione delle maglie e, a seguire, una cena offerta dal club ai tifosi. L’iniziativa aveva già riscosso successo al termine della scorsa stagione, con tanti tifosi che si sono ritrovati al PalaMalfatti per salutare la squadra dopo l’eliminazione in semifinale scudetto contro l’Acqua&Sapone.



Il programma di giornata prevede la presentazione delle maglie alle 17 presso il negozio Mariani Sport, con i giocatori della prima squadra che faranno da modelli per le nuove mute da gioco. A seguire i presenti si sposteranno al PalaMalfatti per una cena offerta dalla società. Sarà questa l’occasione per toccare con mano il nuovo Real Rieti di Massimiliano Mannino, anche perché dopo un mercato estivo di altissimo livello la curiosità tra i tifosi è davvero tanta.



A proposito delle trattative di mercato nei giorni scorsi alcune voci avevano accostato al Real anche Ramon Bueno Ardite, lo scorso anno alla Luparense. La trattativa con la società c’è stata, anche se Ramon ha sulle spalle una lunga squalifica e sarebbe tornato disponibile solo a dicembre. A spegnere ogni voce ci ha pensato il Jaen, squadra di Liga Spagnola, che ieri ha annunciato l’arrivo del forte laterale.

