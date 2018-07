di Mattia Esposito

RIETI - Due nuovi innesti per il Real Rieti, due gioielli sfornati dal settore giovanile, in particolare dalla collaborazione con Montebuono. Diego De Michelis e Davide Stentella, entrambi classe 1999 faranno parte in pianta stabile della rosa di serie A nella prossima stagione. Per entrambi non è la prima volta, visto che hanno già esordito in serie A nell’ultima di campionato contro il Futsal Isola due stagioni fa, mentre De Michelis era sceso in campo anche lo scorso anno al PalaMalfatti contro il Milano.



Tutti e due saranno quindi in gruppo a partire dal prossimo 6 agosto, quando la squadra si ritroverà al PalaMalfatti per il raduno: «E’ una grande emozione iniziare questa avventura – racconta al sito internet del club Diego De Michelis-, mi impegnerò al massimo per sfruttare questa opportunità che la società mi ha permesso di vivere». Grande emozione anche per Davide Stentella: «L’esperienza che vivrò nella prossima stagione sarà fondamentale soprattutto per la mia crescita sportiva ma anche personale, sono felicissimo di iniziare questo nuovo grande percorso e per questo ringrazio il patron Pietropaoli,t utti i dirigenti dell’Under 19 e della serie A, i compagni, la mia famiglia ed in particolare il mister Piero Benedetti, che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia breve carriera sportiva».



La promozione di Stentella e De Michelis fa aumentare a tre il numero di reatini che faranno parte della squadra di serie A nella prossima stagione, visto che insieme a loro ci sarà anche il confermatissimo Matteo Esposito.

