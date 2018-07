di Mattia Esposito

RIETI - Emergono importanti dettagli e nuove prospettive per la prossima serie A di futsal, che arrivano dritte dalla riunione dei presidenti andata in scena ieri presso la sede del Coni di Roma. La prima è quella riguardante le squadre partecipanti al prossimo campionato, che saranno 12. Tramontata quindi definitivamente l'ipotesi di un ripescaggio per Prato e Sestu.



L'altra, e su questo potremmo parlare di svolta epocale, riguarda invece le liberatorie, come spiegato ieri ai microfoni di NpcTv dal patron Roberto Pietropaoli: «Ogni società, prima dell'inizio della stagione, deve presentare la lista dei giocatori che fanno parte della rosa. Per tutti quelli sopra ai 19 anni (quindi non più di settore giovanile, ndr), oltre al tesseramento dovrà essere inserito anche l'accordo economico. Attraverso le liberatorie che firmeranno i giocatori si avrà conferma che gli stessi hanno percepito quanto previsto dall'accordo».



Filtrano anche le date della nuova serie A: via il 29 settembre, anche se la stagione ufficiale si aprirà la settimana precedente con il primo turno di Coppa Della Divisione. Una delle novità più importanti riguarderà le Final Eight di Coppa Italia, che cambieranno formula: «Le prime quattro al termine del girone di andata - spiega Roberto Pietropaoli-, saranno direttamente qualificate, mentre le restanti otto dovranno giocarsi uno spareggio per accaparrarsi i quattro posti rimasti».



L'accoppiamento non sarà casuale: la quinta sfiderà la dodicesima, la sesta l'undicesima e cosi via. Insomma, grandi novità in vista, non solo dal punto di vista regolamentare, ma anche della visibilità, visto che ci sarà una piattaforma unica, Pmg Sport, che si occuperà di trasmettere in diretta tutte le gare, uniformando cosi la qualità dello streaming, accorpando tutto in un unica piattaforma.



