di Mattia Esposito

RIETI - Pesaro e Latina avevano annunciato la loro assenza tramite comunicati ufficiali, per il resto c’erano praticamente tutti i presidenti delle squadre del prossimo campionato di serie A, che si sono ritrovati questa mattina a Rieti per intavolare le discussioni in merito ad alcune novità da introdurre, almeno secondo le società stesse, nel regolamento. L’obiettivo è quello di perseguire una maggiore legalità generale al movimento futsal e trovare strade per generare economie.



Oltre ai rappresentanti delle squadre, presente anche il segretario della Divisone Calcio a 5 Fabrizio Di Felice e l’avvocato Valerio Bernardi in rappresentanza dell’Associazione Italiana Calciatori: «Abbiamo intavolato un dialogo costruttivo – racconta Roberto Pietropaoli, patron del Real Rieti - si stanno gettando le basi per qualcosa di nuovo ma c’è ancora tanto da fare. Sono comunque abbastanza soddisfatto». Significa che il Real parteciperà al prossimo campionato di serie A.



Presenti anche tutte le neopromosse: le siciliane Meta e Maritime Augusta, Civitella e Arzignano. AI microfoni di Npc Tv hanno parlato anche alcuni dei presidenti a Rieti oggi, tra i quali Nando Barbarossa, con la sua Acqua&Sapone che ha centrato il “double” Scudetto e Coppa Italia: «Dobbiamo fare in modo che si lavori non più come unità singole, ma in gruppo. Questo perché dobbiamo fare in modo che si continui ad investire nel futsal. Dobbiamo anche interrogarci sul perché diverse squadre hanno lasciato».



Queste le parole di Barbarossa, alle quali si sono accodati anche Daniele Chilelli, patron della Lazio, il presidente della Feli Eboli Gaetano Di Domenico e lo stesso David Festuccia, presente alla riunione insieme al patron Roberto Pietropaoli, il nuovo presidente Giorgio Pietropaoli ed il Dg Danilo Antonetti.



Non solo la riunione, perché quando i presidenti si ritrovano intorno allo stesso tavolo, l’occasione è buona anche per chiudere qualche trattativa di mercato. Il Real continua a muoversi, visto che l’operazione con il Maritime per Chimanguinho, che sembrava essere andata in pausa, è sbloccata e pronta a chiudersi. Non solo questo, perché rumors degli ultimi giorni hanno accostato al Real anche i nomi di due colpacci in arrivo dal Kaos, ovvero il pivot Kaka ed il laterale Tuli. Inutile sottolineare che, con l’eventuale annuncio di Chimanguinho e l’aggiunta di questi due colpi da novanta, il Real si candidi di diritto ad un posto tra le superbig del prossimo campionato. Anche se ora resta da capire l’assetto e la struttura definitiva.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50



