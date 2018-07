di Mattia Esposito

RIETI - Varela e... Varela. Il mercato in casa Real Rieti è tutt’altro che chiuso. Dopo l’annuncio di Borges e, in attesa di quello di Chimanguinho, il club lavora per un ottavo giocatore straniero che quindi andrà a “creare” una tribuna, dando una rotazione in più durante la stagione a Massimiliano Mannino. Il nome è lo stesso,



Varela, anche la squadra, ovvero lo Sporting, avversario del Real nel suo percorso in Uefa Futsal Cup, anche se a questo identikit corrispondono due giocatori. Il primo, e più conosciuto, è Pany Varela, meglio conosciuto come Pany, giocatore dello Sporting e campione d’Europa con la nazionale portoghese agli ultimi europei. Classe 1989 Pany è un laterale di grande sostanza e fresco campione di Portogallo con lo Sporting.



L’altro è invece Edgar Varela, più giovane, classe 1996, anche lui di proprietà dello Sporting. Sembrerebbe essere proprio questo il nome più caldo, anche se l’ipotesi Pany non è assolutamente da scartare. La società ci sta lavorando, la trattativa è in corso, anche se sembra ancora lontana dalla chiusura. Quello che conta di più però, è che il mercato del Real è ancora in fermento, tanto da non potersi definire chiuso. Chissà se il prossimo colpo arriverà direttamente dalla squadra neo campione di Portogallo.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15



