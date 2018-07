di Mattia Esposito

RIETI - Marcio Borges è un nuovo giocatore del Real Rieti. Lo avevamo detto nei giorni scorsi, la trattativa sembrava essere arrivata ad una rapida conclusione, ora c’è proprio l’ufficialità. Italo brasiliano classe 1990, Borges predilige il ruolo di laterale destro, anche se, all’occorrenza, può adattarsi anche a quello di centrale. Giocatore dotato di ottima conclusione e capace di partecipare in maniera importante ad entrambe le fasi di gioco. Arrivato in Italia nel 2008, portato al Bisceglie da Leopoldo Capurso, Borges ha vissuto la sua massima espressione della carriera italiana con la maglia dell’Imola: arrivato quando la squadra quando era in serie B, è stato una delle bandiere dalla cavalcata fino alla serie A e, due stagioni fa, si è messo in grande evidenza. Lo scorso anno all’Ic Futsal, Borges è pronto quindi al cambio di maglia. Da oggi vestirà quella del Real Rieti.



«Sono molto soddisfatto di indossare questa maglia -esordisce Borges -il Real Rieti è una società prestigiosa non solo a livello italiano ma anche a livello mondiale, arrivo qui per vincere, ci tengo a ringraziare il club per aver trovato l’accordo, non vedo l’ora di cominciare a lottare per questa maglia, darò tutto me stesso».



Con l’arrivo di Borges, salvo altre trattative che non è da escludere si aprano nei prossimi giorni, manca solo l’annuncio ufficiale anche per Chimanguinho, altro “promesso sposo” di una campagna acquisti molto molto importante.





Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA