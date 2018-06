RIETI - La notizia dell'arrivo di Massimiliano Mannino era nell'aria da diversi giorni, e dopo l'incontro di ieri tra tecnico e club è attivata la definitiva fumata bianca. Sarà dunque il tecnico romano ex Lazio e Latina a guidare il Real Rieti nella prossima stagione. Si apre quindi l'era di Massimiliano Mannino dopo quella di Bellarte e, lo stesso tecnico, ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Npc Tv: «Sono felice di essere qui, alcuni miei ex collaboratori, che hanno vissuto il mondo Real, mi hanno sempre parlato della grande organizzazione che c'è qui, cosa che ho potuto constatare già dalle prime uscite qui a Rieti».



Dopo una carriera da giocatore Mannino intraprende il percorso da allenatore, prima al Palestrina, poi all'Acquedotto tra A2 e serie B. Poi, come detto, le esperienze tra Lazio e Latina nella scorsa stagione, prima dell'arrivo al Real: «Se una società come il Real ha deciso di puntare su di me significa che qualcosa di buono ho fatto- spiega Mannino - sarà un Real tosto. Ho avuto già la possibilità di lavorare in una piazza come Latina che ha un grande pubblico, ho visto però che anche qui il palazzetto è quasi sempre pieno: voglio contribuire a portare ulteriore entusiasmo nella piazza».



Si presenta cosi Massimiliano Mannino, che nei prossimi giorni lavorerà al fianco della società per sistemare gli ultimi tasselli per costruire la squadra che avrà il difficile compito di confermarsi dopo una stagione comunque positiva.

