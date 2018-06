di Mattia Esposito

RIETI - Nonostante lo pausa estiva dei rispettivi campionati, le formazioni del settore giovanile del Real Rieti si tolgono ancora qualche soddisfazione.



I Giovanissimi si sono infatti aggiudicati la settima edizione della San Benedetto Summer Cup, manifestazione generalmente dedicata al calcio a 11 ma che, da quest’anno, ha deciso di inserire nel programma anche il futsal. I giovani amarantocelesti si sono imposti in finale sul Fabriano Futsal Team con il risultato di 7-2, grazie al poker di Matticari, sommato ai gol di Venarubea, Marchione e Innocenti.



Sfiorano l’impresa anche gli Allievi, che si arrendono in finale proprio contro il Fabriano con il punteggio di 8-5. Per il Real gol di Grifoni (doppietta), più uno a testa per Pacelli e Masini. Il bilancio finale parla quindi di un primo ed un secondo posto, un risultato sicuramente di prestigio che da ulteriori motivazioni per preparare la prossima stagione nel migliore dei modi.

