di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti presenta la sua scuola futsal. La notizia era già arrivata nelle scorse settimane e la società ha fatto partire nei giorni scorsi la campagna in vista del prossimo anno. Si tratta di un inedito assoluto per il Real, che dopo le collaborazioni a livello scuola calcio degli anni scorsi, ora si mette in proprio, e lo fa portando il futsal tra i ragazzi. Potranno iscriversi tutti i nati tra il 2008 ed il 2012, nelle categorie Primi Calci (2007/2008/2009) e Piccoli Amici (2010/2011/2012).



Gli allenamenti verranno svolti anche grazie alla partecipazione dei giocatori della prima squadra, il tutto ovviamente al PalaMalfatti di Rieti, che sarà l’impianto di riferimento. Le iscrizioni sono già aperte, per quello che, come detto, rappresenta un inedito assoluto, una scelta coraggiosa anche per capire quanti ragazzi avranno voglia di avvicinarsi a questa disciplina in età di scuola calcio, al di là degli stages già svolti per le squadre Juniores e Under 19 nazionale.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



