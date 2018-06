di Mattia Esposito

RIETI - Due giorni di stage con numeri record, quello organizzato come ogni anno dal Real Rieti, pronto ad individuare nuovi talenti per rinforzare le squadre del settore giovanile. Oltre quaranta ragazzi che si sono cimentati sul parquet del PalaMalfatti, provenienti non solo da Rieti, ma anche da diversi paesi nell’Umbria, tutti nati tra il 1999 ed il 2003. Mercoledì scorso la prima giornata di lavoro sotto lo sguardo attento di Marco Abati e dello staff tecnico delle squadre Under 19 e Juniores, lavoro proseguito poi ieri con la seconda giornata di “raduno”. Grande interesse e partecipazione all’evento, splendidamente riuscito e supportato, come detto, anche dal numero di presenze.



Grande soddisfazione per Marco Abati: «Sono molto soddisfatto di questa intensa due giorni di futsal. Insieme allo staff tecnico, che voglio ringraziare per l’egregio lavoro svolto, abbiamo avuto l’opportunità di visionare ventisette nuovi ragazzi , tra i quali abbiamo individuato alcuni prospetti molto interessanti. Credo che con questo materiale, unito ai ragazzi che sono già in forza al Real, si potrà continuare e migliorare la tradizione del settore giovanile amarantoceleste».



Riscontri positivi, anche se ora bisognerà capire quanti di questi prospetti potranno sposare la causa Real Rieti, anche se il numero di partenza rimane incoraggiante e testimonia di come il futsal si sta facendo largo anche tra i giovani.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20



