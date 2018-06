di Mattia Esposito

RIETI - Si muove eccome la questione “panchina Real Rieti”. Nei giorni scorsi, dopo che la pista Schurtz si è rivelata non percorribile, c’è stata una piccola situazione di stallo, con diversi nomi che hanno cominciato a circolare. Uno di questi era Serginho Schiochet, ex ct del Brasile, ma il nome nuovo, e forse più probabile, è quello di Massimiliano Mannino. Il tecnico romano, ex Lazio e Latina, ha avuto un lungo incontro ieri con la società, e la dirigenza del Real sembrerebbe essere orientata proprio in questa direzione.



Come detto il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, con un lungo incontro tra le parti che ha portato quasi alla fumata bianca. Restano ancora da limare alcuni dettagli, ma le percentuali sono decisamente alte: dopo Bellarte potrebbe essere Mannino il nuovo allenatore del Real Rieti. Il tecnico nella scorsa stagione aveva iniziato la stagione sulla panchina del Latina, ma aveva fatto buone cose anche su quella della Lazio.



Bisognerà attendere ancora qualche giorno quindi per la definitiva fumata bianca, ma le indiscrezioni che arrivano sono proprio di un incontro positivo: ora bisognerà capire se i dettagli rimasti da limare possano rappresentare un ostacolo insormontabile o se invece già addirittura nella giornata di oggi si potrebbe arrivare alla conclusione.

