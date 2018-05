di Mattia Esposito

RIETI - Trovare un allenatore, e farlo in fretta. E’ diventata questa la priorità del Real Rieti, tornata nuovamente alla ribalta visto che la pista che portava ad Edgar Schurtz non potrà essere percorsa, almeno per il momento. Ci sarebbero infatti problemi burocatrici, visto che l’ex tecnico delle giovanili del Pescara non è in possesso del patentino di primo livello, che permette di allenare in serie A. Una soluzione esisterebbe, ovvero mettere istituzionalmente qualcun altro a ricoprire il ruolo in attesa che Schurtz sia in possesso del famigerato “pezzo di carta”, ma alla società questa soluzione non piace, tanto da rimettere tutto in discussione. Il nome di Schurtz era diventato decisamente quello più gradito, ma è chiaro che la situazione attuale rimette tutto in discussione, cambiando anche le priorità. Il mercato giocatori, dopo il colpo Vinicius, potrebbe quindi passare in secondo piano, nel frattempo bisognerà trovare una soluzione affidabile in panchina. Il cerchio dei nomi, almeno non guardando all’esterno, si restringe di giorno in giorno, e tra questi ovviamente non è da escludere una conferma di Massimiliano Bellarte. La società sta quindi lavorando in questi giorni per trovare una soluzione che possa soddisfare, anche se adesso si fa tutto maledettamente più complicato.

