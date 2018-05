di Mattia Esposito

RIETI - La notizia che i tifosi del Real Rieti aspettavano è arrivata: Douglas Nicolodi ha rinnovato il suo contratto con il Real Rieti anche per la prossima stagione. Oltre 20 gol in una annata straordinaria, tanto da far letteralmente innamorare i tifosi del Real.



L’infortunio dopo i quarti di finale scudetto contro il Kaos però lo ha messo fuori gioco nella sfida di semifinale contro l’Acqua&Sapone, ed è proprio questo il suo rimpianto, come riportato nelle sue dichiarazioni dal sito internet ufficiale del club: «Il mio rimpianto stagionale è proprio questo: l’infortunio che mi ha impedito di giocare la semifinale, ma spero che nella prossima stagione ci toglieremo tante soddisfazioni».



Nonostante le tante offerte arrivate, quello di Nicolodi è stato un gesto di riconoscenza verso il Real: «Sono riconoscente alla società che mi ha chiamato dopo l’esperienza in A2, sono molto felice di essere rimasto al Real».



Parole importanti che testimoniano ancora una volta quanto il binomio Nicolodi-Real abbia dato soddisfazioni importanti ad entrambi. Non solo, perché la conferma di Nicolodi è un tassello importantissimo anche nella costruzione del Real che verrà, destinato ad essere decisamente competitivo.

