di Mattia Esposito

RIETI - Oltre trenta presenze nella sua prima stagione con addosso la maglia del Real Rieti. Quello di Leandro Garcia Pereira è stato un anno di alti e bassi, ma chiuso decisamente in crescendo con ottimi playoff. Proprio il portiere ex Napoli vestirà la maglia del Real Rieti anche nella prossima stagione, cosi come comunicato dalla società stessa nella mattinata di oggi.



«Sono molto felice di questo rinnovo, e voglio anche approfittarne per ringraziare la società per la fiducia dimostrata». Esordisce cosi Leandro Garcia Pereira, che racconta anche l’impatto nella sua prima stagione al Real: «Ho trovato una società molto seria, presente e competente. La cosa più bella di tutte però è stato il modo in cui i tifosi hanno vissuto questi playoff».



Già, i playoff e quella eliminazione contro l’Acqua&Sapone che però non sembra aver lasciato troppi rimpianti: «Se abbiamo qualcosa da rimpiangere in questa stagione è il mancato accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Uscire in semifinale scudetto contro una squadra costruita per vincere non mi lascia rimpianti. Abbiamo lottato con tutte le nostre forze per arrivare in finale o almeno per portare la serie a gara 3 però non è bastato».



Ora un po' di meritato riposo, poi si penserà alla prossima stagione, con le idee ben chiare su quello che sarà il Real Rieti: «Voglio dire ai tifosi che vedranno una squadra che lotta sempre con grande attaccamento alla maglia. Chiedo loro invece di starci vicini fin dalla prima giornata di campionato, perché con il nostro grande pubblico il PalaMalfatti sarà una fortezza».



Il rinnovo di Leandro Garcia Pereira arriva dopo quelli di Paulinho, Joaozinho e Rafinha, mentre si attende l’ufficialità anche per quello di Doglas Nicolodi, conferme che si uniscono all’arrivo già certo di Chimanguinho a formare un Real estremamente competitivo.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



