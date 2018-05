di Mattia Esposito

RIETI - Douglas Corsini non vestirà anche il prossimo anno la maglia del Real Rieti. Pochi minuti fa, tramite un comunicato ufficiale, la società ha ufficializzato il divorzio tra le parti. Quella giocata contro l’Acqua&Sapone venerdì scorso è stata quindi l’ultima partita di Corsini con la maglia del Real Rieti. Dopo tre stagioni si interrompe una storia che ha dato a tutti grandi soddisfazioni. Con la maglia amarantoceleste Corsini ha vinto una Winter Cup, giocato una finale ed una semifinale scudetto e sfiorato la Final Four di Uefa Futsal Cup. Giocatore enorme che ha incarnato alla grande lo spirito di capitano, Corsini rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi del Real, soprattutto per il grande attaccamento alla maglia dimostrato in più occasioni. Il saluto a Corsini lascia vuota una casella nel reparto centrali, attualmente occupata dal solo Rafinha e che la società cercherà di riempire nei prossimi giorni sondando il mercato.

